Devant le vide sidéral qui continue de caractériser les journées et les soirées estivales de l’antique Rusicade, de belles initiatives se font, ici et là, pour apporter un peu d’animation à une population en manque de loisirs.

A près les virées maritimes proposées par de jeunes propriétaires de petites embarcations, Stora vient tout juste de se doter d’un bateau aménagé pour des promenades de groupes pouvant transporter une soixantaine de personnes.

Nouvellement acquis par un investisseur local et fin connaisseur des choses de la mer, le bateau aménagé, commence déjà à représenter une curiosité pour les centaines de familles, qui, chaque après-midi, arpentent la Marina de Stora.

Généralement, c’est à partir de 15h que commence le carrousel joyeux. Sur le quai où accoste le bateau, l’équipage composé d’un raïs et de quatre marins pêcheurs ne fait pas dans le tintamarre publicitaire moderne. Ici on préfère encore faire appel à la solidarité des marins du port de pêche de Stora et on trouve souvent de jeunes marins volontaires qui acceptent d’aller se confondre avec la foule et d’inviter les familles à venir faire une balade maritime.

A la criée même, avant que le raïs ne lance sa sirène annonçant l’imminent appareillage. Disposant d’une puissance de 2X (fois) 258 chevaux, le bateau assure, grâce à son aménagement, une soixantaine de places assises, dont la majorité occupe le pont.

Pour ceux ayant le pied marin, une sorte de banquette est proposée à la proue de l’embarcation. Pour rassurer et assurer la sécurité des passagers, et même si la balade reste sans risque, l’obligation est tout de même faite à chacun de porter le gilet de sauvetage mis à sa disposition.

La balade débute aux sons d’une musique entraînante à partir de la Marina de Stora en longeant sa darse avant de contourner sa jetée et s’offrir enfin la grande bleu.Direction l’île Srigina, à l’est de Stora.

Durant le parcours d’une trentaine de minutes en aller-retour, les passagers auront à admirer toute la façade maritime allant du phare de l’îlot des Singes jusqu’à la mythique Srigina. Une véritable féerie portée par une brise marine toujours fraîche.Et le prix de la balade, diriez-vous ? Le prix des places est de 500 DA, mais seuls les adultes payent, les enfants bénéficient d’une gratuité totale.

Même nouvellement lancée, cette offre de balade commence déjà à attirer son monde et à fidéliser une clientèle en manque de distractions. Elle s’incruste également comme un plus dans la vie estivale, qui, chaque après-midi, se joue à Stora, loin du programme insipide des officiels et qui demeure sans âme et sans imagination.