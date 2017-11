Vers une expertise des immeubles en ruines

Réagissez

Après l’écroulement, samedi dernier, de tout un pan d’un immeuble situé sur la rue Bengharsallah, dans le Quartier Napolitain, tout tend à croire que l’on s’achemine vers une expertise qu’aurait à mener la direction régionale du CTC de Annaba.

C’est ce que rapportaient, hier, les trois familles habitant cet immeuble, tout en espérant trouver enfin une issue à la situation qu’elles endurent. Elles laissent également comprendre que la nature même des matériaux de construction remontant aux années 1880 et la proximité de leur immeuble avec d’autres bâtisses du quartier auraient incité les techniciens et les cadres locaux du CTC à s’appuyer sur l’apport technique de leur tutelle régionale. A mentionner à ce sujet que la configuration architecturale du Quartier Napolitain est formée dans sa globalité d’îlots composés d’immeubles presque scellés les uns aux autres. Un fait qui implique une grande technicité et des moyens conséquents, lorsqu’il s’agira de démolir un des immeubles qui menacerait ruine. C’est apparemment cette appréhension qui a conduit à faire appel au CTC régional de Annaba. Seulement, en attendant, les familles de l’immeuble concerné par l’effondrement de samedi dernier espèrent que la gestion de ce dossier n’aura pas à trop perdurer. Avec la saison des pluies, qui est déjà annoncée à Skikda, ces familles ne pourraient trop attendre sous un toit qui risque de s’effondrer à tout moment.