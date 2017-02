Réagissez

La zone humide Guerbès-Sanhaja, à l’est de Skikda, vient d’être dotée d’un centre d’éducation et de sensibilisation du public (CESP). Implanté en plein cœur de la zone humide, le centre est mis au service des associations, des écoliers et du grand public également. Réalisé dans le cadre du projet relatif au plan de gestion intégré de cette zone humide, le CESP a été officiellement ouvert au public il y a moins de deux semaines seulement.

En plus de ses supports sportifs, artistiques et pédagogiques, le centre comprend aussi une aile dédiée purement à la haute technologie. Une première mondiale, selon Salah Ouachek, directeur de la boîte de communication qui a eu à concevoir et à réaliser ce projet. «On a réalisé une prouesse mondiale en convertissant la technologie des jeux d’arcades, faits des fois de violence de combat, en un support éducatif et environnemental qu’on a dénommé The virtual world of Guerbès (Le monde virtuel de Guerbès).

C’est une application interactive virtuelle utilisant des casques de réalité virtuelle, permettant à l’enfant de naviguer à travers les écosystèmes de la zone humide qu’on a reconstituée virtuellement. L’enfant peut ainsi se mettre dans la peau d’un animal, d’un insecte ou d’un poisson pour connaître de plus près leur mode de vie», rajoute M. Ouachek.

Ce dernier indiquera que la conversion, l’exploitation et la mise en public de cette technologie se sont faites à Guerbès, cinq mois avant la mise en public mondiale de la technologie de la réalité virtuelle. «Du point de vue technologique, c’est énorme. On a exploité cette technologie bien avant beaucoup de pays européens», a estimé notre interlocuteur, qui reconnaît que le développement du Virtual world of Guerbès a nécessité plus de deux années de développement en collaboration avec le soft américain de la Silicon Valley. Ainsi, les enfants qui auront à visiter le CESP de Guerbès pourront, à l’aide d’un casque virtuel, d’une manette et d’un écran, faire un voyage pour le moins dépaysant tout le long de cette zone humide qui s’étale sur 42 100 ha.

Des activités ludiques

Au sujet des autres supports faisant partie du CESP, M. Ouachek dira qu’ils versent tous dans une thématique environnementale. «Nous proposons aussi aux enfants et même aux adolescents des activités ludiques manuelles et semi-annuelles», notera-t-il. Il citera à cet effet un mur de puzzle en forme de rucher, qui permet aux enfants de reconnaître les habitats des animaux et de leur environnement, un fly-way interactif retraçant le transit des oiseaux migrateurs passant ou nidifiant dans la zone humide de Guerbès-Sanhaja, un laboratoire destiné aux enfants, une médiathèque, une salle de projection, un atelier de dessin et de travaux manuels et une bibliothèque thématique.

Le centre comprend également un espace commun dédié aux animations, aux chants et à d’autres activités. A l’extérieur, une piste pédestre a été ouverte pour permettre aux visiteurs de mieux s’imprégner de la richesse de la zone humide. Il rajoutera que la direction générale des forêts, initiatrice du projet en partenariat avec le Fonds des Nations unies pour le développement a mis en place un réseau d’associations locales devant assurer l’accueil du jeune public. «Des membres de ces associations ont été formés au préalable pour leur permettre d’accomplir convenablement leur rôle auprès des enfants», conclut M. Ouachek.