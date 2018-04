Une commission pour éplucher les comptes de l’UGTA

Réagissez

Après avoir limogé le secrétaire général de l’Union de wilaya de l’UGTA à Skikda, Sidi Saïd, patron de la centrale syndicale est passé hier à une autre vitesse en décidant de dépêcher une commission d’enquête, chapeautée par la commission de contrôle des finances de l’UGTA, qui aura à éplucher les comptes de l’Union locale, a-t-on appris de sources sûres.

Dans la foulée, il a délégué Ahmed Guettiche, secrétaire national chargé des relations extérieures de prendre en main les affaires courantes de l’Union de wilaya et d’entamer les préparatifs pour la tenue d’un congrès qui aura à élire un nouveau secrétaire général.

Intervenant hier devant un parterre de syndicalistes, M. Guettiche révèlera plusieurs vérités en rapportant que les actions prises par le patron de l’UGTA étaient motivées par un rapport signé par des membres de cinq unions territoriales sur les six que compte la wilaya de Skikda et dans lequel, ils énuméreront plusieurs abus et autres dépassements commis par l’ex secrétaire général de l’union de wilaya. Ce dernier, et selon les déclarations de M. Guettich devrait également comparaître devant le conseil de discipline de la centrale pour lui permettre de se défendre des accusations portées contre lui.

A mentionner que M. Guettich a été accueilli hier, à son arrivée au siège de l’UGTA, par des dizaines de syndicalistes, qui visiblement, ne parvenaient pas à cacher leur joie suite à la suspension de l’ancien secrétaire général. Une ambiance festive a même régné à l’entrée où des troupes folkloriques jouaient de la zorna.