Une cité sans eau depuis six mois

Des habitants de la cité des 164 Logements, située à Boulkeroua, dans la périphérie sud de la ville de Skikda, se plaignent de la «sécheresse» dans leurs robinets depuis déjà plus de six mois.

«On a frappé à toutes les portes, mais on ne voit rien venir», témoignent les habitants. Ces derniers expliquent qu’il y a plus de deux mois, ils avaient saisi par écrit l’Algérienne des eaux (ADE) pour trouver une solution à leur calvaire, mais la situation n’a pas changé pour autant. «Nous pensons que le problème réside dans le manque de pression dans les conduites d’alimentation en eau de notre cité. Des fois, l’eau parvient aux appartements situés au rez-de-chaussée seulement, mais jamais aux derniers étages. En plus, la desserte de notre cité ne se fait pas de façon régulière, et si une coupure survenait, il nous faudra attendre plus de trois jours pour voir l’eau couler aux premiers étages», expliquent des habitants. Ces derniers ont d’ailleurs signé une pétition pour dénoncer cette situation. «Lors des dernières fêtes de l’Aïd, on a été contraints de recourir à l’achat de l’eau en payant 1500 DA pour 1000 litres. On ne va tout de même pas passer notre vie à acheter l’eau», rajoutent les habitants, qui espèrent que leurs doléances parviennent enfin aux responsables concernés.