Une bourrasque de vent et des dégâts

Les palmiers des allées ont été abîmés...

Une bourrasque de vent a concerné la ville de Skikda, hier, lors d’un orage qui s’est abattu sur la région. Ayant duré quelques minutes seulement, de violentes rafales de vent et de fortes averses ont balayé la ville, occasionnant quelques perturbations qui s’étaient essentiellement concentrées au niveau des cités de la banlieue sud de la ville. Quelques arbres ont été déracinés et la Protection civile fait état de la chute d’un câble électrique près de l’établissement Boumalta, à la cité du 20 Août 1955. Les mêmes sources rapportent également la chute d’un arbre sur le toit d’une maison à la cité Chetaïbi et un autre sur la chaussée à la cité Merj-Eddib. Aux Allées du 20 Août 1955, les palmiers qu’on a oublié d’élaguer, il y a longtemps déjà, ont été défaits de leurs palmes devant la force du vent, donnant ainsi un hideux panorama à cette artère principale de la ville.