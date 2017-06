Une association de Skikda honorée

Réagissez

Mohamed Tabbouche, président de l’association Bariq 21, pour le développement des énergies renouvelables, a été honoré, jeudi dernier, lors des célébrations de la journée du solstice d’été (21 juin) par le Centre des énergies renouvelables (CDER).

Selon un communiqué du CDER, le Prix d’encouragement pour la promotion des énergies renouvelables a été décerné à Bariq 21, qui œuvre, selon les termes du même communiqué, «dans la promotion et le développement des énergies renouvelables depuis l’année 2006 dans la wilaya de Skikda».

En plus de l’honneur fait à M. Tabbouche et à l’association qu’il préside, la célébration de la journée du solstice, tenue au siège de la CDER à Bouzaréah, sous le thème de «L’encouragement de la production scientifique et industrielle nationale par la recherche», a également été ponctuée par l’attribution de plusieurs autres prix aux «meilleures productions scientifiques et réalisations au niveau national». Approché, M. Tabbouche dira que «la reconnaissance du CDER aux efforts de Bariq 21 honore les efforts du mouvement associatif actif dans notre wilaya et dans l’ensemble du pays.

C’est la première fois que ce pôle scientifique du pays attribue un prix aux associations activant dans le domaine des énergies renouvelables et le fait que notre association soit la première à en être attributaire nous honore énormément». A relever que le CDER est un «Etablissement public à caractère scientifique et technologique chargé d’élaborer et de mettre en œuvre les programmes de recherche et de développement, scientifique et technologique, des systèmes énergétiques exploitant l’énergie solaire, éolienne, géothermique et l’énergie de la biomasse», comme le mentionne le site du centre.