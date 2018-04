Un terroriste abattu à Aïn Kechra

Réagissez

Un terroriste a été abattu, lundi dernier, lors d’une embuscade tendue par les forces de l’ANP au lieudit Assoul, près de Boudoukha, une agglomération dépendant de la commune de Aïn Kechra à l’extrême ouest de Skikda, a-t-on appris hier de sources crédibles.

Ces dernières font également part de la récupération d’une arme automatique, une kalachnikov ainsi qu’un important lot de munitions.

Le corps du terroriste, âgé d’une trentaine d’années, a été déposé à la morgue de l’hôpital de Tamalous. Revenant sur les conditions de cette embuscade, les mêmes sources avancent qu’elle avait été tendue suite à des informations faisant état de la présence dans cette région d’un groupe de terroristes, presque tous originaires de Boudoukha, qui auraient tenté plusieurs incursions dans les hameaux avoisinants en vue de racketter les habitants.

Toujours dans cette immense région du grand massif de Collo, d’autres sources attestent qu’en plus du terroriste abattu à Assoul, les forces militaires, et lors d’un accrochage, auraient également abattu un autre terroriste à la frontière des wilayas de Skikda et Jijel. Et d’avancer qu’un autre groupe terroriste serait actuellement encerclé dans un poulailler de Diar El Achra, une mechta située non loin du lieu de l’accrochage.