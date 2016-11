Réagissez

Les habitants du village Merdj Bouchbel, dans la commune de Chraïa, dans le massif de Collo, attendent qu’on daigne enfin procéder au raccordement de leur demeure au réseau d’AEP, dont les travaux avaient pourtant été presque achevés en… 2013.

Comme ultime recours, et après maintes réclamations faites auprès des élus locaux, ainsi qu’auprès des pouvoirs publics, les villageois ont décidé dernièrement de saisir le SG du ministère de l’Intérieur. Dans leur écrit, les membres d’une cinquantaine de familles ayant bénéficié de logements ruraux dans cette localité ont tenu à attirer l’attention sur l’arrêt du projet devant raccorder leur logement au réseau d’AEP.

«Nous attirons votre attention sur le fait que le château d’eau réalisé en 2015, ainsi que les canalisations du réseau achevé à plus de 80% depuis 2013 sont abandonnés aujourd’hui et risquent de connaître quelques détériorations qui nécessiteraient, à notre sens, d’autres travaux de réhabilitation», avancent les habitants en demandant la reprise des travaux de finition suspendus, voire «abandonnés» selon leurs termes.

Les habitants évoquent également d’autres soucis qui minent leur quotidien et citent, entre autres «l’aménagement des pistes passant par Merj-Bouchbel, dont le linéaire ne dépasse pas les 3 km, ainsi que l’ouverture du chemin forestier allant vers Azaïar Dar Aïssa, lequel chemin n’exige pas de grands travaux, mais juste quelques petits aménagements». Ils font également part de l’absence du réseau d’assainissement et aussi l’emplacement de 45 ampoules électriques aux lampadaires existants dans cette agglomération. Nos tentatives de joindre le président de l’APC de Chraïa pour avoir de plus amples détails n’ont pas abouti et même le secrétaire général de cette commune s’est refusé à tout commentaire. Mais qui se soucie des habitants d’un village par les temps qui courent ?