Un pêcheur emporté par les vagues

Farid S., 40 ans, a été emporté par les vagues, jeudi dernier à Laouaret, une zone rocheuse située entre les plages de Tamanart et Echatt, dans la commune côtière de Chraïa, près de Collo, à l’ouest de Skikda. Farid, amateur de pêche à la ligne, s’était posté sur un rocher, assez loin de ses amis qui l’accompagnaient. Ces derniers ne s’étaient nullement doutés qu’il venait d’être emporté par une vague et ne constateront le drame qu’après avoir aperçu son corps, sans vie, qui flottait entre les rochers. Deux de ses accompagnateurs plongeront aussitôt pour le sauver, mais il était déjà trop tard. Ils parviendront, néanmoins, à repêcher le cadavre malgré l’état agité de la mer. La dépouille a été déposée à la morgue de l’hôpital de Collo et une enquête a été ouverte par les services de sécurité pour déterminer les circonstances de ce drame.