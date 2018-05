Un numéro vert et un nouveau dictionnaire pour généraliser la langue amazighe

Réagissez

Le Haut commissariat à l’amazighité (HCA) a célébré, hier à Skikda, le 23e anniversaire de sa création.

En marge des festivités programmées à cet effet, le secrétaire général du HCA, Si El Hachemi Assad, a révélé une prochaine mise en service d’un numéro vert devant permettre de répondre aux besoins des institutions étatiques et des citoyens, et ce, dans le but de «généraliser l’utilisation de la langue amazighe», a précisé M. Assad.

Ce dernier a avancé par la suite quelques statistiques qui témoignent, selon lui, des «efforts consentis chaque année par le HCA en faveur de la langue amazighe» et étayé par la suite ses déclarations en avançant que dans les 38 wilayas du pays où cette langue est enseignée, le nombre d’élèves est passé de «37 690 en 1996 à 43 725 élèves en 2017». Et d’annoncer qu'une filière de formation d’enseignants du primaire spécialisée en langue amazighe sera proposée dès la prochaine rentrée universitaire à l’Ecole normale supérieure, ainsi qu’un master de traduction à l’Institut spécialisé d’Alger. M. Assad a révélé à cette occasion que la wilaya de Skikda est appelée à rejoindre les 36 wilayas du pays ayant intégré l’enseignement amazigh et de faire part des démarches déjà enclenchées avec le rectorat de l’université de Skikda en vue de transcrire les noms, prénoms des sites en langue amazighe à Skikda et Jijel.

Il a évoqué par la suite que le projet de l’Académie algérienne de la langue amazighe, visant à éditer un nouveau dictionnaire de 65 000 mots, «devrait être présenté au Conseil du gouvernement très prochainement».

M. Assad n'a pas manqué, lors de son intervention, de juger que l’amazighité «ne doit pas être limitée à la seule question relative au caractère de son écriture». Et d’estimer que «l’amazighité est un projet de société qu’il faudrait protéger des surenchères».