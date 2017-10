Un migrant nigérien condamné à 20 ans de prison

Réagissez

L’affaire, qui a jeté l’émoi parmi les migrants subsahariens à Skikda ainsi qu’au sein de la population locale, a été jugée dernièrement par le tribunal criminel, qui a prononcé une peine de 20 ans de prison contre l’accusé, un migrant nigérien, pour «meurtre avec préméditation».

Pour rappel, cette affaire remonte au mois de mars dernier, lorsque l’accusé, âgé de 20 ans, avait porté des coups de ciseaux à S.S., un de ses amis, âgé de 18 ans, un Nigérien lui aussi, avant de prendre la fuite. Selon l’arrêt de renvoi, le jour de l’assassinat, l’accusé se trouvait avec l’ensemble des migrants subsahariens, qui avaient pris l’habitude de se rassembler en face du stade du 20 Août 1955 à Skikda. «La victime m’avait pris une pièce de 50 DA, que je voulais balancer à un de mes amis et a refusé de me la rendre», expliquera l’accusé après son arrestation par les services de sécurité. Cet incident ne sera pas clos pour autant.

Une bagarre éclata entre les deux, mais elle fut vite stoppée suite à l’intervention des autres migrants. L’accusé quitte alors le lieu et revient à l’heure du déjeuner. Il partagera avec la victime un plat de couscous apporté par des citoyens, avant de sortir une paire de ciseaux de sa poche et de lui asséner des coups mortels, le tuant sur le coup. Lors de l’audience, la défense de l’accusé a tenté de plaider sa cause en évoquant ses conditions sociales, en le présentant comme un père de deux enfants, qui a migré pour améliorer sa situation et de demander plus de clémence. Dans son réquisitoire, le procureur de la République a requis une peine à la mesure de l’acte, avant que la sentence de 20 ans de prison ne soit prononcée.