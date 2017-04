Un migrant nigérien assassiné

Réagissez

Un jeune migrant subsaharien, âgé d’une trentaine d’années, a été assassiné, hier vers 15h, à Skikda, après une violente dispute l’ayant opposé à un autre migrant. Selon la Protection civile, la victime, qui serait d’origine nigérienne, a reçu des coups de couteau à la poitrine. Grièvement blessé, le jeune a été évacué vers le nouvel hôpital de Skikda, où il a succombé, quelques minutes après, des suites de ses blessures. Le présumé assassin, interpellé sur les lieux du drame, a été lui aussi légèrement blessé et soigné au commissariat central. Au sujet des causes ayant conduit à ce nouveau crime à Skikda, on laisse supposer qu’il serait en relation avec une querelle à propos de quelques menus biens de ces migrants, qui occupent, depuis des mois déjà, une partie du trottoir en face du stade du 20 Août 1955, dans le périmètre urbain de la ville.