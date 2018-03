Un jeune homme tue sa sœur à coups de couteau

Réagissez

La quiétude de la ville de Collo a été secouée, samedi dernier, par un fratricide qui a mis en émoi la population péninsulaire.

Ce drame familial s’est passé aux environs de 18 h, lorsque Saber B., 26 ans, asséna des coups mortels à S.B., sa sœur aînée, âgée de 39 ans, qui succombera à ses blessures lors de son transfert vers le centre hospitalier de la ville. Il prendra la fuite, dans un premier temps, avant de se rendre aux services de sécurité. Au sujet des motifs ayant conduit à ce crime, des sources proches de la famille avancent que la victime était venue demander à son frère d’arrêter d’importuner et de harceler leur père, auquel le frère réclamait une grosse somme d’argent. Prenant mal les remontrances de sa sœur, il prendra un couteau et lui portera un coup mortel avant d’aller demander du secours aux voisins pour évacuer sa victime vers l’hôpital.

Les mêmes sources rapportent que le jeune homme n’était pas à son premier forfait et qu’il a déjà eu à agresser, à l’aide d’une barre de fer, une de ses autres sœurs. Une agression que la famille avait évité d’ébruiter, pensant protéger ainsi l’unique garçon d’une famille composée de cinq filles. Après ce premier forfait, le jeune agresseur s’était emparé d’une grosse somme d’argent avant d’aller se réfugier dans une autre wilaya. Quelque temps après, et après avoir tout dépensé, il est revenu au domicile familial, le jour du drame, pour demander à son père de lui donner encore de l’argent. Son insistance finira par pousser sa sœur à réagir et à perdre la vie.