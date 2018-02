Un homme porté disparu en mer

Réagissez

Un homme est porté disparu en mer depuis lundi dernier et un autre a été sauvé in extremis au niveau de la côte de Kerkera, à l’ouest de Skikda, a-t-on appris, hier, auprès de la Protection civile. Le disparu, un trentenaire répondant aux initiales A.L., était parti pêcher en compagnie de son ami, K.B., 41 ans, à El Ksar, une zone rocheuse de cette côte avant d’être happé par une vague. Remarquant leur absence, des proches des deux hommes finiront, à la tombée de la nuit, par s’en inquiéter avant de donner l’alerte. Les éléments des garde-côtes, assistés par les plongeurs de la Protection civile entameront, le soir même, les opérations de recherche et finiront par sauver K.B., qu’ils trouveront accroché à un rocher. Accusant de graves blessures aux pieds, il fut immédiatement évacué vers l’hôpital de Collo. Les opérations de recherche de son compagnon se poursuivaient encore hier.