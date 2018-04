UGTA : Le secrétaire général de l’Union de wilaya limogé

Réagissez

Abdelmadjid Sidi Saïd, patron de l’UGTA, vient de limoger le secrétaire général de l’Union de wilaya de Skikda et son bureau. L’information, confirmée par des sources proches du monde syndical local, aurait été prise suite au déplacement d’un groupe d’anciens cadres syndicaux à Alger pour «dénoncer les agissements du SG de l’union de wilaya» Pour une fois, Sidi Saïd ne tarde pas à réagir en décidant de mettre fin aux fonctions du SG du bureau local et de dissoudre l’instance de wilaya. Selon les mêmes sources, le patron de l’UGTA aurait également pris la décision de désigner un membre de la centrale pour gérer, en intérim, les affaires syndicales au niveau de la wilaya et entamer déjà les préparatifs administratifs devant aboutir à l’organisation d’élections en vue de désigner un nouveau secrétaire général.