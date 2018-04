Treize harraga sauvés et un porté disparu au large de Collo

Réagissez

Hier après-midi, treize harraga ont été sauvés in extrémis par les gardes-côtes de Cap-Bougaroun, non loin de Collo, à l’ouest de Skikda.

Âgés entre 20 et 35 ans et tous originaires des wilayas de Annaba et Oum El Bouaghi, les 13 rescapés se trouvaient dans un état avancé de déshydratation, ayant nécessité l’implantation d’un hôpital mobile sur les quais du port de Collo afin de leur venir en aide avant de décider de l’évacuation vers le centre hospitalier de la ville de sept d’entre eux, dont l’état était jugé assez critique.

Selon des sources locales, les treize harraga avaient pris la mer dans la nuit de samedi dernier à partir de la plage El Btah de Annaba, à bord d’une petite embarcation pour rejoindre les côtes italiennes, avant d’être surpris par une panne d’essence, au moment où ils venaient juste de se rapprocher de l’autre rive de la Méditerranée.

Pris au dépourvu, ils navigueront à la dérive, au gré des vents contraires plusieurs jours durant et consommeront tous leurs vivres avanr de finir leur mésaventure non loin de la plage Béni Saïd, dans la commune de Collo, où ils seront finalement secourus par les gardes-côtes. Les mêmes sources rapportent que les 13 harraga sauvés ont fait part de la disparition d’un de leurs accompagnateurs.

On laisse comprendre qu’il serait le passeur et qu’il aurait préféré se jeter à la mer une fois parvenu aux côtes colliottes. Au sujet de l’état de santé des sept personnes évacuées vers l’hôpital, des sources hospitalières affirment que seuls deux d’entre elles présentaient certaines complications.