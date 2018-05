Soirées de Ramadhan, efforts et oublis

Réagissez

Le programme concocté cette année pour égayer les soirées de Ramadhan n’a pas dérogé à la règle habituelle en s’inscrivant dans les spécificités propres au mois. L’essentiel de ce programme s’articule autour de deux genres musicaux traditionnels, le chaâbi et le malouf, en l’occurrence. Des récitals, par intermittence, seront donnés par des chanteurs locaux et quelques figures nationales au palais de la Culture et à la Maison de la culture.

En dehors de ces propositions, les Skikdis n’ont pas d’autres choix ni d’autres occasions d’évasion culturelle ou artistique. L’absence cinglante des associations locales et leur manque d’imagination poussent ainsi les Skikdis à se rabattre sur les promenades nocturnes au port de Stora ou sur l’interminable plage de Ben M’hidi. Seulement, si à Skikda les deux institutions culturelles que sont le palais et la Maison de la culture arrivent tout de même à proposer des spectacles, à Collo, par exemple, c’est un vide sidéral qui emplit les soirées des Colliotes, idem pour les habitants d’El Harrouche et de Azzaba.