Skikda, une wilaya pourvoyeuse en semences céréalières

Skikda est en passe de devenir une wilaya céréalière. Avec une production dépassant les 320 000 quintaux, enregistrés cette saison, elle se place déjà parmi les wilayas du pays où le potentiel reste évident.

«Cela fait dix ans que la wilaya n’a pas connu une telle production», explique M. Bourkouk, président de la Chambre de l’agriculture de la wilaya de Skikda (CAWS)

Contrairement à d’autres wilayas céréalières du pays, Skikda se distingue surtout par une vision propre à elle. «La tendance au niveau de la wilaya est à la spécialisation dans la culture de la semence», dira Hocine Boufenech, directeur de des coopératives des céréales et des légumes secs de la wilaya de Skikda (CCLS).

Ainsi, et sur les 320 000 quintaux récoltés cette année, la moitié est constituée de semence. «D’abord, nous sommes parvenus à une autosuffisance en matière de semence en assurant les besoins de la wilaya qui sont de l’ordre de 40 000q. Le reste de la semence certifiée, c’est-à-dire plus de 150 000 q est destiné aux besoins d’une dizaine de wilayas du pays, notamment celles de l’Ouest, qui ont connu des difficultés dues essentiellement aux conditions climatiques», ajoute M. Bouffenech.

Cette tendance vers la spécialisation en semence se fortifie de saison en saison, comme le font remarquer les services agricoles. Déjà les superficies allouées à la cette option vivent un certain regain, en plus de l’intérêt que lui portent les agriculteurs «A ce jour, la wilaya comptabilise 80 multiplicateurs qui occupent 3000ha», explique le président de la CAWS.

L’essentiel de la filière, dans sa globalité (consommation et semences) se concentre dans les terres fertiles de la région d’El Harrouch. La quasi-majorité des 36 000 ha, vouée aux céréales dans la wilaya de Skikda se trouve à El Harrouche, Sidi-Mezghiche, Mjez-Dchich et Salah Bouchaour. «On relève même un regain d’intérêt à la filière sur les terres de Aïn Charchar, qui ont enregistré une bonne récolte cette saison», ajoute M. Bourkouk. Au sujet de la campagne moissons-battages de cette saison, le directeur des CCLS de Skikda dira qu’elle a même dépassé les prévisions : «On s’attendait à une production avoisinant les 300 000 q, mais nous avons réellement dépassé les 320 000 q. Heureusement que nous avions déjà mis en place l’ensemble du dispositif propre à la collecte et au conditionnement à travers nos huit unités».

Pour expliquer cette réussite, le président de la Chambre de l’agriculture de la wilaya de Skikda jugera que le rendement à l’hectare «a été très intéressant en dépassant des fois les pics de 30 q/ha. A cela il faudra ajouter le travail en amont mené par les services agricoles, la CAWS et les CCLS».

Il ajoutera que la campagne de cette saison n’a pas enregistré de pertes «On a enregistré la perte que de 18 ha, qui ont été emportés dans des incendies. Il est vrai que l’ensemble des intervenants avaient déjà pris la décision d’entamer la campagne sur les parcelles longeant les routes et où le risque d’incendie était le plus évident».