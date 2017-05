Réagissez

Près de 22 plages sont autorisées à la baignade dans la wilaya de Skikda, au titre de la saison estivale 2017, a-t-on appris en marge de la cérémonie d’ouverture officielle de la saison estivale.

Toutes les commodités en matière de sécurité, propreté et loisirs devant assurer bien-être et détente aux estivants ont été mobilisés, a-t-on précisé rappelant que la wilaya de Skikda avait accueilli la saison dernière six millions d’estivants. Le coup d’envoi de cette saison estivale a été donné depuis la plage pilote de Oued El Ksab, dans la commune de Flifla, située à l’est du chef-lieu de wilaya, en présence du chef de l’exécutif local, Mohamed Hadjar.

Pour cette saison estivale, 26 infrastructures hôtelières, totalisant plus de 2300 lits, proposent leurs services aux estivants de l’antique Rusicade, a-t-on détaillé au cours de cette cérémonie d’ouverture. Pour la saison estivale 2017, une vaste opération de réaménagement des plages a été enclenchée par les communes concernées, en collaboration avec les entreprises publiques spécialisées, a-t-on souligné, précisant que l’action s’inscrit dans le cadre d’une stratégie nationale d’intégration des collectivités locales dans la dynamique du développement que connaît le secteur du tourisme.

Pour la sécurité des estivants, six postes de police, neuf autres de la Gendarmerie nationale, ainsi que 36 centres de la Protection civile seront mobilisés tout au long de la saison estivale. Pas moins de 1500 enfants et jeunes représentant 40 établissements relevant du secteur de la jeunesse et des sports (DJS) ont animé le traditionnel défilé annonçant l’ouverture de la saison estivale à Skikda.