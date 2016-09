Skikda : Nouvelles infrastructures scolaires

Réagissez

Contrairement aux années précédentes, la wilaya de Skikda n’a enregistré, cette saison, aucune réception en matière d’infrastructures scolaires.

Les statistiques relatives aux établissements scolaires demeurent les mêmes que celles de l’année passée, à savoir 666 établissements, dont 128 CEM et 52 lycées, pour un ensemble de 38 communes que compte la wilaya, au moment où le taux des élèves inscrits, tous paliers confondus, avoisine cette saison les 200 000 scolarisés.

Néanmoins, et de sources proches du secteur de l’éducation, on apprend que les projets des trois lycées implantés à Azzaba, Zardezas et Beni Zid devraient être réceptionnés dans le courant de cette année scolaire.

A cela, les mêmes sources évoquent des projets en cours de réalisation de 5 groupes scolaires, quatre cantines ainsi que des infrastructures sportives et d’autres dédiées à la santé scolaire. Au sujet de la date éventuelle de la réception de ces projets, on avance que certains seraient déjà en finition, à l’exemple du lycée de Azzaba et d’autres, sont encore en chantier avec des taux d’avancement allant de 30 à 80%.