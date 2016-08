Skikda : neuf noyades depuis le début de la saison estivale

Réagissez

Neuf (9) personnes sont décédées par noyade dans des plages non surveillées dans la wilaya de Skikda, depuis le début de la saison estivale en cours, a-t-on appris lundi auprès de la protection civile.

La dernière victime a été enregistrée vendredi dernier, un jeune âgé de 25 ans originaire de la wilaya de Constantine, noyé à la plage non surveillée et interdite à la baignade Abderrahmane, dans la commune d’El Marsa (Est de Skikda), a précisé la même source.

Les victimes étaient âgées entre 13 et 48 ans et issues des wilayas de Constantine, d’Oum El Bouaghi, de Tissemsilet et de Skikda se sont noyées aux plages de Salib au chef lieu de wilaya, d’El Kasr à Kerkera, d’Ain Doula à Collo et de d’Ain Oum Laksab dans la commune de Tamalous, a encore détaillé la même source, rapportant le cas de noyade d’une fillette de 13 ans et de son père âgé de 48 ans à la plage Djazirate El Maâz, interdite à la baignade.

Le non respect des directives et conseils des services de la protection civile, la baignade dans des plages non autorisées et non surveillées sont les causes principales de ces drames, selon les services de ce même corps.

Depuis l’ouverture de la saison estivale, les éléments de la protection civile ont sauvé de la noyade plus de 500 personnes et ont porté secours à 140 autres estivants tandis que 200 personnes secourues ont été acheminées vers de différents établissements hospitaliers de la wilaya de Skikda.

Selon les mêmes services, entre juin et juillet derniers, environ deux (2) millions d’estivants ont visité les plages de la wilaya de Skikda.