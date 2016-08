Skikda : Neuf morts et 28 blessés dans un accident de la circulation

Réagissez

Selon un bilan rendu public ce dimanche, neuf personnes ont trouvé la mort et 28 autres ont été blessées dans un accident de la circulation survenu,samedi , vers 19h 30 à Boulekroud, à moins de 05 Km à l’ouest de Skikda.

Les victimes, se trouvaient à bord d’un bus et d’un véhicule léger qui se sont violemment percutés avant de dans chuter dans un ravin.

Des témoins oculaires rapportent que le bus qui avait perdu l’usage de ses freins, est allé percuter, de plein fouet le véhicule léger le propulsant à plus de 60 m en bas de la chaussée. Continuant sa course folle, le bus connaitra le même sort et se renversa dans le même ravin.