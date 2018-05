Skikda «lamentablement» absente

Réagissez

Aucun artiste-peintre de la wilaya de Skikda n’a pris part au grand Salon pictural «Printemps des arts», un événement d’envergure nationale qui réunit, au palais de la culture Moufdi Zakaria, à Alger, quelque 180 artistes représentant toutes les wilayas du pays, sauf Skikda.

Cette défection n’a d’ailleurs pas tardé à faire réagir un groupe d’artistes-peintres de la wilaya, qui, à travers une lettre adressée au ministre de la Culture, expriment leur déception et ont demandé à ce que des mesures soient prises «pour situer les responsabilités de chacun pour que nul artiste ne soit lésé ou touché dans sa dignité», lit-on dans cette lettre.

Les signataires se demandent également pourquoi «aucun artiste-peintre de la wilaya n’a été retenu pour participer, à l’instar des autres wilayas, à ce Salon?» alors que, comme ils tiendront à le mentionner, plusieurs d’entre eux avaient pourtant postulé en soumettant leur dossier de participation au comité de sélection des candidatures «conformément au cahier des charges de l’exposition et d’autres artistes ont déposé leur dossier directement à la direction de la culture», soutiennent-ils.

Dans leur lettre, les signataires ajoutent que sans avoir à polémiquer, ni à douter de la compétence du comité de sélection, ils ont tenu néanmoins à estimer qu’il est «aberrant que sur des dizaines de candidatures d’artistes-peintres issus de la wilaya de Skikda, aucune n’a été retenue».

Et d’estimer par la suite que «La plupart des artistes qui ont soumis leur candidature sont des peintres chevronnés avec une longue carrière, le plus souvent récompensée par des prix et des distinctions nationales et internationales».

En plus de cette lettre, quelques-uns des artistes-peintres se sont rapprochés de la direction de la culture pour s’enquérir de la situation. Ils rapportent à cet effet qu’on s’est contenté de leur répondre que des œuvres de cinq postulants locaux avaient été envoyées à la commission nationale de candidature, mais qu’aucune candidature n’avait été retenue.

«On se demande qui a choisi ces œuvres et selon quels critères ? On se demande aussi si un administrateur a vraiment l’aptitude de juger des œuvres proposées», se sont-ils interrogés. Cette défection, aussi indigeste soit-elle, témoigne d’abord du niveau moribond des arts plastiques dans cette wilaya et aussi du peu d’intérêt qu’on accorde au secteur de la culture dans une wilaya restée de longs mois sans directeur… de la culture.

La colère de certains artistes- peintres locaux reste compréhensible, même si chacun sait qu’à Skikda, tout le monde est artiste. On assiste même à une mainmise sur l’art pictural par de pseudo artistes, connus pour leurs «gribouillages» et qui continuent tout de même de trouver dans les relais administratifs soutiens et en-couragements, au détriment des valeurs sûres, comme Ahmed Khelili, digne héritier de Mohamed Racim.

De toute façon, dans cette wilaya tout se joue au gré du régionalisme et du copinage. Même l’art n’échappe pas à cette règle.