Skikda et Collo encerclés par les flammes

Réagissez

Samedi après-midi, la wilaya de Skikda a été sujette à 37 incendies qui s’étaient déclarés, presque simultanément, en augmentant considérablement la température, déjà estivale, essentiellement dans les villes de Skikda et Collo. Selon le bilan établi, hier, par la Protection civile, la ville de Skikda , à elle seule, a connu 13 points d’incendie, plus ou moins importants dont la majorité s’est concentrée sur les hauteurs de Stora, à l’Ouest et Filfila, à l’Est. La ville de Collo n’a pas été épargnée en enregistrant 10 incendies. D’autres villes, telles Azzaba, El Harrouch, Tamalous et Ramdane Djamel, ont vécu le même phénomène mais à un degré moindre. Selon la Protection civile, ces incendies ont emporté 36 ha de maquis et près de 900 arbres fruitiers.