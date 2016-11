Skikda au premier rang

Réagissez

A l’occasion de la journée d’information sur les nouvelles technologies de télécommunications, initiée par la direction opérationnelle des télécommunications (DOT) de la wilaya de Skikda, les interventions présentées, lundi dernier, par Hacene Dine, directeur des P et T de la wilaya, et Achour Abderrahmane, DOT de Skikda, ont permis d’enclencher un long débat avec la presse.

«Cette journée se veut un moyen de rapprochement avec notre clientèle que nous désirons informer à travers les titres de presse», dira M. Achour. M. Dine insistera pour sa part sur les avancées enregistrées ces trois dernières années dans la wilaya. Cette dernière, qui caracolait à la 46e place au niveau national dans le secteur des nouvelles technologies de télécommunications, occupe désormais une honorable place au milieu du tableau. Cette mue s’explique par le passage au réseau MSAN (Multiservice Acces Node) qu’on peut traduire par ‘nœud d’accès multiservice de nouvelle génération’.

A ce sujet, M. Dine révèlera qu’à ce jour, 63 000 équipements MSAN ont remplacé les anciens équipements à travers 102 sites dans la wilaya. «Avec un taux de remplacement avoisinant les 80%, nous sommes parvenus à nous hisser au premier rang au niveau de l’Est», dira-t-il, en expliquant que les MSAN, en plus d’une meilleure qualité de service et une connexion haut débit, limitent considérablement les pannes et les dérangements téléphoniques.

Sur un autre plan, le secteur a connu, entre 2015 et 2016, un déploiement intéressant de la 4G, avec une trentaine de nouvelles stations d’une capacité de 14 500 accès chacune. «On a carrément doublé les capacités de la wilaya en matière d’équipements internet», indique-t-il. Evoquant la qualité des services, M. Dine reconnaîtra le nombre impressionnant de dérangements enregistrés. «Il est vrai qu’en 2011-2013, nous avoisinions les 3000 dérangements par jour.

Aujourd’hui, nous ne sommes qu’à 1300 dérangements qui, avec le programme de rénovation des réseaux actuellement en cours, passeront bientôt à 500 dérangements seulement», notera-t-il. Cette journée d’information proposée par la DOT de Skikda, une première dans la wilaya, a été très bénéfique pour la presse. Puisse cette initiative inciter les autres directions «dormantes» de la wilaya à oser enfin informer les citoyens.