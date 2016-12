Sit-in devant le siège de la daïra de Azzaba

Réagissez

Des dizaines de demandeurs de logement de la commune de Azzaba, à l’est de Skikda, ont tenu, hier, un sit-in devant le siège de la daïra. Une seule revendication a été présentée lors de ce rassemblement, à savoir «la distribution des logements sociaux», qu’on ne cesse de promettre dans cette grande ville de la wilaya de Skikda, depuis plus de trois ans.

Ces citoyens, qui se sont entretenus avec un cadre de la daïra, n’ont pas manqué d’exprimer leurs craintes, d’autant plus qu’une liste exhaustive, qui comporterait près de 900 bénéficiaires éventuels, avait été plus ou moins dressée par les services concernés sans pour autant la rendre publique, selon leurs dires. Ils ont par ailleurs fait part de leur peur que les changements opérés dernièrement à la tête de leur daïra ainsi qu’à la tête de la wilaya ne retardent encore l’affichage de la liste des bénéficiaires. Chose que le cadre qui a eu à s’entretenir avec eux a réfutée, en estimant que la pérennité de l’administration ne se limitait pas aux responsables et que le travail se poursuivait le plus normalement du monde.