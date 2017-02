Réagissez

Vingt-cinq ans après sa promotion en chef-lieu de daïra, Sidi Mezghiche vient enfin de se doter d’un nouveau siège en mesure d’abriter les services administratifs, et surtout d’accueillir les citoyens dans de bonnes conditions.

«Il est vrai que l’ancien siège ne cessait de montrer ses limites aussi bien en termes de commodités d’accueil des citoyens que pour les conditions de travail du personnel administratif», dira le maire de Sidi-Mezghiche. En effet, l’ancien siège de la daïra n’était en réalité qu’une bâtisse servant de maison de jeunes qu’on a «reconvertie» dans l’urgence au début des années 1990.

Architecturalement conçue pour répondre aux besoins des activités des jeunes, cette bâtisse s’est retrouvée du jour au lendemain à faire office de daïra et connaîtra, un quart de siècle durant, plusieurs aménagements.

Selon le président de l’APC, le nouvel édifice devra permettre d’améliorer considérablement la notion de service public et «allégera beaucoup les souffrances des citoyens et des travailleurs, d’autant plus que cette daïra englobe trois communes, Sidi Mezghiche, Aïn Bouziane et Beni Oulbène, avec une population globale estimée à plus de 90 000 habitants», conclut notre interlocuteur.