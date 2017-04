Sept personnes interpellées

Réagissez

Sept personnes suspectées d’avoir assassiné un handicapé mental ont été interpellées, jeudi dernier, par les services de sécurité dans la cité Ben M’hidi, à l’est de Skikda. Selon des sources locales, les mis en cause auraient assassiné à coups de poignard le nommé S. K., 41 ans, connu pour ses déficiences mentales et dont le corps sans vie avait été trouvé dans la matinée de jeudi dernier à Laghouat, un lieudit situé sur le chemin menant de Skikda à Ben M’hidi. Selon ces mêmes sources, la victime, souffrant d’une incapacité évaluée à 100% , aurait été prise à partie, dans la nuit de mercredi à jeudi, par les sept présumés agresseurs, qui s’adonnaient à la consommation d’alcool dans les buissons avoisinants. Sous l’effet de l’alcool, ils auraient alors asséné plusieurs coups à la malheureuse victime avant de transporter sa dépouille vers un autre endroit dans le but, pensaient-ils, d’effacer toute trace de leur crime. Leur présentation hier devant la justice permettra certainement d’apporter plus de détails et de juger de leur culpabilité.