Sept morts par noyade

Une personne est morte noyée, vendredi dernier, et une autre est portée disparue depuis la nuit de vendredi à hier sur les plages de la wilaya de Skikda. La première victime, G.Z., 22 ans, militaire de son état, est décédée vendredi sur la plage d’Oued Bibi, dans la commune de Aïn Zouit, à l’ouest de Skikda. Pour la seconde personne portée disparue, il s’agit d’un jeune homme répondant aux initiales S.B., 30 ans, originaire de la commune de Béni Oulbène, au sud de Skikda. Selon des sources locales, la victime campait avec un groupe d’amis sur la plage de Ben Zouit, dans la commune de Kerkera, à l’ouest de Skikda. Partie la nuit se baigner dans une zone rocheuse, elle ne donnera plus de signe de vie. Les éléments de la Protection civile étaient encore à sa recherche hier. Ces deux nouvelles noyades portent ainsi le nombre de victimes à sept personnes, dont quatre jeunes militaires, mortes presque toutes sur des plages non surveillées.