Sept agriculteurs en prison à Skikda

Jugés hier par le tribunal correctionnel de Skikda, sept agriculteurs ont écopé de lourdes peines d’emprisonnement assorties d’amendes pour «irrigation à l’eau usée, fraude dans des produits de nutrition destinés à la consommation humaine et non-respect dans la sécurité du produit».

Deux des personnes incriminées, D. R. et K. H., ont été condamnées à une année de prison ferme assortie d’une amende de 10 millions de centimes, avec ordonnance de mise en détention. 6 mois de prison ferme ont également été prononcés contre les 5 autres agriculteurs. Les 7 agriculteurs ont tenté, durant l’audience, de réfuter l’ensemble des chefs d’accusation et d’affirmer que les eaux de l’oued qu’ils utilisent dans l’irrigation bien avant la saison chaude sont connues pour être limpides et qu’ils cessent de les utiliser en été.

D’autres, incriminés, ont rapporté qu’ils n’utilisaient que les eaux de forages dont ils disposent. Des avocats d’autres prévenus sont allés jusqu’à demander qu’on procède à des analyses scientifiques sur les produits de ces agriculteurs pour déterminer si elles contiennent des résidus pouvant attester de la présence de vecteurs provenant des eaux usées.

A rappeler que les 7 agriculteurs, activant tous dans la commune de Ramdane Djamel, avaient été interpellés par les services de sécurité au moment où ils s’adonnaient à l’irrigation de leur culture à partir de l’oued Saf-Saf, devenu un véritable déversoir des eaux usées de plusieurs agglomérations.