Seize jeunes manifestants interpellés à Chéraïa

Seize personnes, des jeunes dans leur majorité, ont été présentées, dans l’après-midi de jeudi dernier, devant le procureur de la République, près le tribunal de Collo qui les a appelées à comparaître, lundi prochain, en citation directe pour répondre de divers chefs d’inculpation dont «trouble à l’ordre public».

Les concernés, tous originaires de l’agglomération de Beni Amrous, dans la commune de Chréaïa, à une centaine de kilomètres à l’ouest de Skikda, avaient été interpellés par les gendarmes au lendemain des manifestations qui avaient concerné, mardi dernier, le chef-lieu de la commune. A rappeler que les jeunes interpellés faisaient partie des groupes qui avaient bloqué l’accès au siège de l’APC de Chréaïa, empêchant ainsi les élus, les travailleurs communaux ainsi que les citoyens d’y accéder.

Un acte que ces citoyens avaient accompli dans le but d’attirer l’attention des pouvoirs publics quant à la situation de leur agglomération et pour avancer un ensemble de revendications.

A ce sujet et selon des sources locales, les manifestants avaient, à maintes reprises, demandé d’être desservis en eau potable et en électricité. Ils ont également exigé le transport scolaire pour leurs enfants, surtout ceux inscrits dans les cycles primaire et moyen, et demandé la réouverture de l’unique salle de soins fermée depuis la sanglante décennie noire. Ils ont par ailleurs insisté sur l’urgence de la réhabilitation du tronçon routier menant à leur agglomération avant l’avènement de la saison des pluies.