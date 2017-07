Seize Harraga interceptés au Cap de Fer

Réagissez

Seize Harraga ont été arrêtés et leur embarcation de fortune saisie, hier, par les éléments du groupement territorial des garde-côtes de Skikda au nord-est du Cap de fer à l’extrême est de la wilaya.

Agés de 22 à 42 ans, et originaires des wilayas de Skikda, Tissemssilt, Annaba et Guelma, les candidats à l’émigration clandestine avaient été dans un premier temps interceptés par les gardes côtes qui parviendront à les rattraper pour arraisonner leur embarcation et les interpeller. Selon des sources locales, les 16 harraga auraient embarqué à partir de la région rocheuse de Sidi-Akkacha, entre les wilayas de Skikda et Annaba. Après les premiers soins prodigués, ils ont été entendus par les éléments des gardes côtes qui devaient les présenter hier devant le tribunal de Skikda. A rappeler que c’est la deuxième tentative de quitter clandestinement le pays à être déjouée par les gardes côtes dans les mêmes eaux territoriales du Cap de Fer. Il y a moins de dix jours, les mêmes services avaient réussi à interpeller 37 autres harraga dans cette même région.