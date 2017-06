Saisie de produits pyrotechniques

Réagissez

Une quantité de près de 90 000 unités de produits pyrotechniques a été saisie, hier, au port de Skikda lors du contrôle d’une marchandise en provenance de Chine. Constitués essentiellement de bâtons de fumigènes de différentes formes, ces produits interdits à l’importation étaient soigneusement dissimulés dans quatre conteneurs censés ne renfermer que des produits d’ameublement importés de Chine. Selon des sources portuaires, la valeur marchande des produits saisis dépasserait les deux milliards de centimes. En plus de la saisie de la marchandise, un procès-verbal d’infraction a également été établi et adressé à la justice qui aura à entendre l’importateur concerné. On estime par ailleurs que cette quantité de produits pyrotechniques devait être écoulée dans les marchés informels de l’est du pays d’autant plus qu’avec la saison des fêtes qui approche, la demande sur ces produits devient de plus en plus pressante.