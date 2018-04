Saisie de neuf véhicules portant de fausses immatriculations

Réagissez

Neuf véhicules portant de fausses plaques d’immatriculation étran-gères ont été saisis jeudi dernier par les douaniers du port de Skikda. C’est en procédant aux contrôles d’usage lors des embar-cations à bord du car-ferry Tassili II qui s’apprêtait à regagner le port de Marseille que les douaniers ont déjoué cette opération frauduleuse et saisi les véhicules avant de dresser des procès-verbaux d’infraction et d’en informer les instances judiciaires. Lors de cette même procédure de contrôle, les douaniers ont également eu à saisir une importante quantité de cartouches de cigarettes dissimulées dans les pneus des véhicules. A relever que lors de l’arrivée du même navire au port de Skikda en provenance de Marseille, les douaniers avaient également saisi plus d’une tonne de pommes et plus de 1 300 kg de noix, en plus de quelques plaquettes de psychotropes.