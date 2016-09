Rentrée universitaire à Skikda : 7187 nouveaux inscrits et de nouvelles approches

Réagissez

Le campus central

Selon le rectorat, l’université est animée d’une volonté d’ouverture sur son environnement immédiat.

Dans des déclarations faites lors d’un point de presse, le recteur de l’université du 20 Août 1955 de Skikda a exprimé son satisfecit quant aux conditions ayant ponctué les inscriptions des nouveaux bacheliers. «Les moyens matériels et humains réquisitionnés à cet effet ont permis, à titre d’exemple, d’inscrire 2700 étudiants sur un ensemble de 7187, et ce, lors de la seule première journée».

Un fait qu’il nous avait été donné de constater sur place en relevant une parfaite organisation dans l’accueil, l’orientation et l’inscription des nouveaux bacheliers. En plus des moyens matériels, c’était surtout la disponibilité des corps professoral et administratif qui s’étaient montrés tout ouïe pour expliquer et orienter les nouveaux étudiants qui restent souvent assez réticents dans le choix de leur filière.

Lors du même point de presse, le recteur est revenu sur la volonté de l’université de Skikda de s’ouvrir sur son environnement immédiat. «Nous œuvrons à poursuivre nos efforts en vue de lancer le centre de contrôle industriel et d’analyse pétrochimique qui aura pour vocation à satisfaire les besoins du pôle hydrocarbures de Skikda en matière d’analyse des produits pétrochimiques», a déclaré le recteur avant d’informer les présents d’une autre approche visant à «répondre aux besoins des administrations en matière de formation, et ce, en créant un centre qui aura à assurer cette démarche, laquelle a été motivée par les demandes pressantes des entreprises et d’autres entités sociales qui ne cessent de nous solliciter en vue de parfaire ou de recycler le niveau de leurs employés».

Selon lui, cette activité aura à bénéficier aux deux, «à nos partenaires d’abord et aussi à notre université qui disposera de nouvelles entrées financières, qui seront reversées dans nos activités de recherche».