Relogement de 1987 familles

L’opération de relogement des habitants de El Match, le plus grand bidonville de Skikda et qui n’a cessé d’être reportée pendant plusieurs années, a été finalement entamée hier par l’organisation d’un tirage au sort en vue d’affecter les 1987 logements entrant dans le cadre de la résorption de l’habitat précaire.

L’opération qui a eu lieu dans l’enceinte de la salle omnisports les Frères Bouchache, dite Komitra, au centre-ville s’est déroulée, sous le contrôle d’un huissier de justice, dans de bonnes conditions. Les pouvoirs publics, vu la sensibilité de l’opération, n’ont pas lésiné sur les moyens humains et matériels. Un dispositif sécuritaire impressionnant a été réquisitionné pour la circonstance en plus de la présence de tous les services de l’exécutif concernés. On notera même la présence du chef de cabinet de la wilaya par intérim qui a eu à coordonner et à parfaire les différentes étapes retenues pour cette circonstance.

L’association du bidonville a également été impliquée tout comme les représentants de plusieurs autres associations locales. Cette opération a permis d’affecter l’ensemble des logements répartis entre deux sites, 1087 pour Zef-Zef et 900 pour Mssiouène. Cherchant certainement à contenir la colère de quelques habitants du bidonville n’ayant pas été portés, pour une raison ou pour une autre, sur la liste des bénéficiaires, le cabinet du wali a rendu public hier un communiqué pour appeler ceux qui se sentiraient lésés de se rapprocher des bureaux de recours mis à leur disposition dans la même salle omnisport à partir d’aujourd’hui, dimanche.

A relever que le simple fait d’avoir procédé à cette opération en public représente déjà une grande avancée dans la wilaya de Skikda. Une wilaya où la dernière liste des bénéficiaires de logements sociaux à avoir été affichée publiquement remonte à l’année…2003 !