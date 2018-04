Rectificatif

Réagissez

Suite à la parution de notre article intitulé «Salutaire opération de boisement à Skikda, Il faut sauver l’île Srigina» paru sur les pages région de mardi dernier, nous tenons à nous excuser auprès de nos lecteurs et du président et membres de l’association «Blue-Planet de Skikda» suite à une malencontreuse erreur. L’association ayant chapeauté cette opération de boisement est celle de «Blue-Planet de Skikda» et non «Club Dauphin» comme il a été rapporté par confusion.