Quiproquos autour d’un marché d’approvisionnement

Réagissez

Dans cette lettre, des commerçants soutiennent qu’ils...

Un groupe de commerçants de la commune d’El Harrouche, au sud de Skikda, est monté au créneau pour dénoncer leur «privation abusive d’un marché d’approvisionnement des cantines scolaires qu’on venait pourtant de remporter en bonne et due forme», selon les termes qu’ils ont utilisés dans une correspondance adressée aux autorités locales.

Dans cette lettre, ils soutiennent qu’ils avaient soumissionné pour l’obtention d’un marché d’approvisionnement en légumes et viandes que l’APC avait lancé, par avis d’appel d’offres paru dans la presse «On a même assisté à l’étape de l’ouverture des plis chapeautée, en date du 11 février dernier, par la commission des marchés de l’APC où nos offres, les moins-disantes, avaient été notées et retenues», expliquent les commerçants concernés.

Et de poursuivre : «Passé un délai de dix jours, nous nous sommes rapprochés de la commission des marchés où on nous informa que le marché avait été annulé. En cherchant à comprendre le pourquoi de cette annulation, on s’est contenté de nous apprendre qu’elle serait due à une erreur de frappe», ajoutent les commerçants, en faisant remarquer que si erreur il y avait, elle ne devrait pas incomber aux postulants, mais à l’administration, et de rajouter que la décision d’annulation du marché «n’a été annoncée ni publiée sur aucun titre de la presse».

Pour sa part, l’APC s’en défend à travers les déclarations d’un élu local qui tiendra à préciser que l’appel d’offres en question avait tout simplement été déclaré infructueux, chose qui a amené la commune à lancer un second appel d’offres comme l’exige le code des marchés.