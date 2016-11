Quatre personnes mises en détention

Réagissez

Quatre personnes ont été mises en détention la semaine écoulée par le magistrat instructeur près le tribunal de Azzaba pour «exploitation illégale de produits biologiques marins», «transport d’armes blanches» et «non-dénonciation d’activités de contrebande».

Cette mise en détention survient après la saisie, samedi dernier, de 8 kg de corail rouge transportés à bord d’un véhicule particulier. L’opération menée par les services de sécurité avait permis d’interpeller sur place trois trafiquants, avant que les investigations n’aboutissent à l’arrestation du chef de cette bande, domicilié à El Tarf. Ce dernier, vétérinaire de son état, mettait son véhicule à la disposition des plongeurs qui écumaient les eaux de Guerbès, Filfila et Kef Fatma pour y extraire le corail qui peuple cette région de la côte est de Skikda. Selon ces mêmes sources, ce vétérinaire entretiendrait des relations avec des acheteurs italiens et chapeauterait également les transactions de contrebande devant permettre d’exporter frauduleusement le corail à partir du territoire tunisien.

L’équipement saisi lors de cette opération, et dont la valeur dépasse les deux milliards de centimes, selon des sources proches des services de sécurité, témoigne du «professionnalisme» de cette bande. «L’extraction du corail dans cette zone nécessite une grande connaissance en matière de plongée sous-marine et aussi un équipement assez sophistiqué, vu que ce produit marin se trouve dans des zones dont la profondeur se situe entre 40 et 90m. Une profondeur que seuls des plongeurs chevronnés et disposant d’un équipement spécial restent en mesure d’atteindre», expliquera le président d’une association sportive locale. En plus du corail et de l’équipement de plongée, les services de sécurité ont également saisi, dans le cadre de cette même affaire, deux embarcations et trois véhicules légers.