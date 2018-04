Quand les citoyens s’approprient leur patrimoine

Réagissez

Se balader en mlaya dans la ville en toute fierté

Ce qu’ont fait, hier, quatre jeunes étudiantes restera à jamais gravé dans la mémoire de celles et ceux qui ont eu l’agréable surprise de les voir flâner en mlaya en plein centre-ville.

A Skikda, c’était là l’une des rares fois que l’on voit des citoyens s’impliquer directement pour faire sortir le patrimoine des protocoles officiels et de l’exposer au grand jour à travers les rues. Ainsi, Hidaya, Farah, Naïrouz et Jihane ont profité de l’inauguration du Mois du patrimoine pour signifier, et courageusement, leur attachement à ce patrimoine en portant lemlaya, une tenue traditionnelle bien ancrée dans la mémoire locale. L’idée, selon nos quatre gazelles, germait depuis des mois déjà.

«C’est vrai qu’on a été inspirées par des actions similaires venant d’autres villes. Ceci nous a encouragé à faire de même pour Skikda, et l’instant d’une balade redonner vie à cette tenue et la faire connaître aux nouvelles générations». Et d’ajouter que par ce geste elles entendent aussi préserver ce patrimoine.

Presque nostalgiques, en dépit de leur jeunesse, elles expliquent que leur attachement à cette tenue remonte en fait à leur enfance et rapportent, non sans émotion, les bribes de souvenirs de lemlaya de leurs grands-mères. Elevées dans des ambiances vestimentaires algériennes qu’on ne retrouve presque plus, elles donnent l’impression de revendiquer cette «algérianité», avec paroles et avec actes surtout.

«Ici à Skikda, il ne reste que trois femmes qui continuent de porter cet habit et chaque fois qu’on les rencontre on les embrasse et on leur demande avec insistance de continuer à porter leur mlaya», raconte l’une des filles. Quand on leur demande si elles n’ont pas peur de la réaction des gens, elles rétorquent : «Non. Cette mlaya, on va la porter avec fierté et on tient à aller à la rencontre des gens. Nous tenons à arpenter quelques rues de la ville pour qu’on nous remarque.

Le but est de réhabiliter cet habit dans son propre milieu.» Cela se traduira d’ailleurs par le long trajet qui les mènera du palais de la Culture jusqu’à l’Hôtel de Ville, en passant par les Arcades, sous les regards attentionnés, surpris et surtout encourageants des passants. Une dame s’est même proposée d’ajuster leur tenue et d’autres ne manqueront pas de les en féliciter. L’action de ces quatre étudiantes et l’accueil qui leur a été réservé par les Skikdis prouvent que les citoyens savent bien apprécier les choses s’ils sont vraiment intéressés et impliqués. A elles seules, elles ont fait mieux que toutes les expositions tenues à l’occasion du Mois du patrimoine et elles ont même donné une très belle leçon de militantisme à une société civile moribonde. Bravo les filles !