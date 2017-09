Protestations tous azimuts

Réagissez

Depuis la dernière attribution de près de 2 000 logements au profit des habitants du bidonville El Match, la ville de Skikda n’a cessé d’enregistrer de multiples protestations en relation avec le logement. Hier encore, les habitants de trois autres quartiers de la ville,

Front-de-Mer, Mssiouène et la Briqueterie, ont tenu des rassemblements en vue d’attirer l’attention des pouvoirs publics au sujet des conditions dans lesquelles ils vivent. Profitant de leur présence devant le siège de la wilaya en ce jour de réception des citoyens, les habitants de Mssiouène et de la Briqueterie ont réitéré leurs doléances relatives au relogement. Ceux habitant au bidonville de la Briqueterie ont également demandé à changer leur représentant auprès des pouvoirs publics, jugeant qu’il ne remplissait pas convenablement son rôle. Pour leur part, les citoyens du Front-de-Mer ont opté pour des petits rassemblements pour attirer l’attention du wali habitant non loin des lieux. Par ailleurs, les souscripteurs à un programme de 200 logements participatifs à Mssiouène, dans la banlieue sud-ouest de la ville, ont tenu un autre rassemblement devant le siège de la wilaya pour dénoncer les lenteurs que connaît ce projet. Ils avancent que le taux d’avancement des travaux, lancés en 2013, ne dépasse toujours pas les 5 %, allant jusqu’à avancer que l’argent collecté par l’entreprise en charge du projet aurait été transféré pour réaliser un autre projet dans la wilaya de Mila. Ils affirment même que plusieurs mises en demeure avaient été adressées au promoteur par les services de l’urbanisme de la wilaya, mais les choses n’ont guère changé pour autant.