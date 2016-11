Pour une durabilité de l’enseignement

Réagissez

Les responsables des 48 annexes ont répondu présent

Une rencontre nationale d’évaluation de la Stratégie nationale d’alphabétisation (SNA) s’est clôturée jeudi dernier à Skikda, après trois jours de débats.

Tenue à la bibliothèque communale Khelifi Derradji de la cité Cisel, la rencontre a regroupé les responsables des 48 annexes de l’Office national d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes (Onaea), qui ont eu à présenter les moutures des questionnaires relatifs à la SNA, chacun selon les spécificités de sa wilaya. Merrouche Zaghdoud, directeur de l’annexe de l’Onaea de la wilaya de Skikda a expliqué que la rencontre a surtout permis d’évaluer la SNA, mise en place en 2007 et qui visait alors à réduire le taux d’analphabétisme, tout en développant l’opération d’alphabétisation par la mise en place de moyens humains et matériels adéquats. «L’analyse des questionnaires élaborés pour évaluer cette démarche au niveau de chaque wilaya a permis, dans un premier temps, de s’imprégner, au mieux, des avancées relevées dans le domaine de l’alphabétisation.

Des synthèses régionales ont été faites lors de cette rencontre et devraient être encore étudiées dans les jours à venir à Bouira», rajoute M. Merrouche. Les questionnaires en question ont également inclus le rôle de l’ensemble des intervenants dans la SNA, comme le mouvement associatif, les encadreurs, les apprenants, ainsi que les annexes de wilaya.

En plus des débats ayant ponctué cette rencontre, on note une nette réduction du taux d’alphabétisme au niveau national, qui est désormais passé à moins de 13 %. «Les orientations de la direction de l’Onaea visent actuellement à ne plus se limiter au simple fait d’alphabétiser, mais plutôt à assurer la durabilité de l’enseignement de nos apprenants en leur offrant des opportunités de poursuivre leurs études ou de s’orienter vers des centres de formation», dira M. Merrouche.

Cette vision a d’ailleurs été nettement mise en exergue par la direction de l’Onaea au mois de septembre dernier. en rappelant la nécessité de garantir «à chaque citoyen l’exercice de ses droits politiques, économiques, sociaux et culturels et construire une société plus durable». Lors de la clôture de cette rencontre, le directeur de l’annexe de Skikda a tenu à exprimer ses remerciements à Mourad Chaouche, directeur de la bibliothèque communale de la cité Cisel, «pour avoir contribué à la réussite de ces journées» et a honoré quelques apprenants qui s’étaient distingués par leur assiduité. Les présents ont même eu à honorer une jeune fille de Tamalous qui, des bancs des cours d’alphabétisation, est parvenue à poursuivre ses cours et à décrocher un doctorat en langue anglaise.