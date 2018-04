Plus de 70 000 familles démunies recensées

Réagissez

Al’occasion des préparatifs de l’opération «Couffins du Ramadhan», les services de la direction des affaires sociales de la wilaya de Skikda (DAS) ont recensé, cette année, 70 555 familles démunies à travers les 38 communes de la wilaya. La commune de Ben Azzouz, à l’est, et celle de Tamalous, à l’ouest, viennent en pole position en termes de nombre de familles pauvres. La première, avec 3 913 familles, et la seconde compte, selon les services de la DAS, plus de 3 800 familles.

Pour répondre aux besoins conjoncturels de ces 70 555 familles, un budget de plus de 20 milliards de centimes a été débloqué, cumulé grâce aux apports de la wilaya, de la DAS, de la Caisse nationale de solidarité, ainsi que la participation active des deux communes les plus riches de la wilaya, Skikda et Hammadi Krouma, en l’occurrence. Ces deux dernières auront ainsi à assurer les besoins du mois sacré au profit de 8000 familles. Les couffins, dont la contenance devrait être assez consistante, selon les services de la DAS, seront directement acheminés vers les demeures des familles concernées pour éviter les scènes pour le moins choquantes qui ne cessaient d’offenser dans leur dignité ces mêmes familles, qu’on obligeait souvent à faire la chaîne pour bénéficier de leur couffin. Il reste aussi à espérer que l’opération de cette année mette fin aux détournements des couffins et à l’utilisation de la misère des citoyens à des buts électoralistes, comme ce fut souvent le cas à Skikda.