Plus de 300 places pour la femme rurale

Réagissez

Le monde rural a fini, même timidement, par s’immiscer dans la nomenclature de la formation professionnelle. Lors de l’ouverture de la seconde session du secteur, il a été donné aux présents de s’imprégner d’une manière globale des programmes de formation à lancer et de ceux déjà en cours.

En plus d’une pléiade d’offres qualifiantes et diplômantes, on relève un certain regain d’intérêt réservé au monde rural, notamment à la femme au foyer. À cet effet, 380 femmes suivent actuellement des formations qualifiantes dans des annexes des centres de formation professionnelle des communes rurales. Selon un cadre de la direction de la formation professionnelle de la wilaya de Skikda, ces annexes représentent le plus souvent des locaux proposés par l’APC.

Au sujet de la répartition géographique de cette formation, la même source relève qu’elle obéit d’abord à la disponibilité des locaux « nous essayons dans notre approche de toucher les femmes vivant dans des zones enclavées et qui ne peuvent aller suivre directement leurs cours dans les centres de formation se trouvant souvent dans les chefs-lieux de communes. Nous enregistrons un certain intérêt à cette formation dans plusieurs agglomérations à vocation rurale comme celles de Béni-Zid, Ben-Azzouz, Hjar-Mefrouche, Béni-Béchir et Chraïâa » rajoute notre interlocuteur. Revenant aux intitulés des formations que suivent actuellement ces femmes, la même source rajoute qu’elle cadre avec la réalité même des femmes concernées «Ces formations sont dispensées par nos formateurs et bénéficient de notre suivi pédagogique. Actuellement, ces 380 femmes au foyer suivent des cours de coiffure, de dessin sur tissu, de pâtisserie traditionnelle et de couture. Elles auront à bénéficier, à la fin du cycle, d’un diplôme de qualification» conclu la même source.