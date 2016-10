Plus de 200 enfants à la recherche de tatamis

Réagissez

Une équipe qui risque de ne plus pouvoir s’entraîner

Plus de deux cents petits judokas âgés entre 4 et 12 ans risquent aujourd’hui de ne plus pouvoir pratiquer leur sport favori et de se retrouver jetés à la rue pour un problème de tatamis.

Ces bambins, affiliés à une association sportive, s’entraînent, à ce jour, au niveau de la salle du complexe sportif de proximité (CSP) relevant de la DJS. «Il est vrai que ce complexe rend un grand service à la jeunesse colliote, mais il ne peut à lui seul satisfaire les besoins de tous les sportifs, tous âges et disciplines confondus.

Le CSP est carrément débordé. Les athlètes locaux se rabattent tous sur les salles des infrastructures relevant de la DJS, mais cela aux dépens des catégories jeunes, qui, prochainement, devront être privés de leur pratique sportive faute de créneaux horaires», témoigne un parent. Il ne restera donc à ces enfants qu’une seule opportunité pour s’adonner à leur sport, celle de se rabattre sur les deux salles de judo de la commune, mais, car il y a un grand «mais», cela ne pourrait se faire pour la simple raison que ces deux salles communales ne disposent même pas d’un tatami convenable. «Ces deux salles relevant de la commune font face à la dégradation.

Elles sont dépourvues de douches et leurs tatamis sont dans un état très déplorable et peuvent constituer un grand danger pour les athlètes, surtout ceux pratiquant le judo», estiment les parents qui disent ne pas comprendre le fait qu’une commune comme celle de Collo ne puisse même pas équiper ses salles de tatamis. Ils soulèvent également le problème du manque d’infrastructures sportives et craignent pour l’avenir de leurs enfants, qui risquent de ne plus pouvoir continuer à pratiquer leur sport favori, d’autant que le judo, pour l’exemple, est un sport éducatif et d’accompagnement scolaire reconnu par l’Unesco.

L’APC de Collo, la DJS et même les nantis de la région sont interpellés pour apporter une aide matérielle afin de rendre le sourire à ces enfants, et partant, mettre fin à l’inquiétude des parents. Collo, juste pour rafraîchir les mémoires, reste une ville où le judo avait ses titres de noblesse. Durant les années 1970 et 1980, cette ville avait enfanté une belle génération de champions d’Algérie et même panarabes. Ce sont aujourd’hui ces mêmes champions, comme Ali Chabour, qui veulent redorer le blason de ce sport chez les préinsulaires. Encore faudrait-il qu’on les aide.