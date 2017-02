Plus de 12 000 oiseaux migrateurs recensés

Réagissez

Selon Ahmed Benzekri, cadre à la conservation des forêts de la wilaya de Skikda, la zone humide de Guerbès-Sanhaja a accueilli durant cette saison hivernale 12 200 oiseaux migrateurs, venus essentiellement d’Europe.

«Nous avons relevé une hausse très significative comparativement à l’année passée où on n’avait comptabilisé que 10 000 sujets», rapporte M. Benzekri. Ce dernier explique cet accroissement par l’amélioration des conditions d’hivernage de ces oiseaux. «C’est vrai que les conditions d’hivernage des oiseaux se sont nettement améliorées, grâce notamment à l’adhésion des riverains aux principes de préservation de ce site, amorcée depuis l’avènement du projet relatif à l’élaboration d’un plan de gestion de la zone humide», soutient notre interlocuteur.

Ce dernier est revenu également sur l’épineux problème du braconnage qui a de tout temps miné cette zone et de juger que le travail de sensibilisation de proximité mené auprès des habitants de la région semble commencer à donner ses fruits. Bien que d’aucuns laissent comprendre que la dissemblance du nombre des oiseaux migrateurs reste aussi directement liée aux conditions hétérogènes, telles celles relatives aux changements climatiques, il n’en demeure pas moins que le nombre de 12 000 sujets ayant séjourné cette année à Guerbès reste très important.

«Depuis l’année 2006, on n’a jamais recensé autant de sujets migrateurs dans les lacs de la zone humide Guerbès-Sanhaja», insiste M. Benzekri. Une affirmation qui conforte quelque part l’hypothèse de l’amélioration des conditions et aussi, l’amoindrissement du braconnage, voir même des vols des œufs des oiseaux nidifiant dans ces lacs, sans parler d’autres actions néfastes, comme la prolifération d’une agriculture spéculative dans l’enceinte même de la zone humide. À rappeler que les lacs de la zone humide de Guerbès-Sanhaja, avec ceux du lac Tonga d’El Kala, accueillent le plus grand nombre d’oiseaux migrateurs, non seulement en Algérie, mais sur toute la rive sud de la Méditerranée. Des espèces considérées comme étant très rares, comme l’Érismature à tête blanche ou le Fuligule nyroca, continuent encore à nidifier à Gareat Haj Tahar (Marrais), l’une des neuf étendues d’eau constituant la zone.