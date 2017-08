Plus de 10 000 nouveaux bacheliers en préinscription

Réagissez

Le dispositif mis en place par l’université comprend des portes ouvertes ainsi que la tenue de tables rondes avec le personnel enseignant qui se prêtait volontiers aux multiples doléances des étudiants.

L’ouverture de la première phase des préinscriptions des nouveaux bacheliers a été entamée hier à l’université de Skikda et devrait se poursuivre jusqu’à jeudi prochain. Les futurs étudiants, souvent accompagnés de leurs parents et venus des quatre coins de la wilaya, ne cessaient depuis la matinée de remplir le bâtiment mis à leur disposition pour accomplir ces premières formalités.

Sur place, il était facile de relever la bonne organisation et surtout la grande disponibilité du personnel appelé à garantir la réussite de l’opération. «Des erreurs peuvent être commises lors des préinscriptions dans les cybercafés et c’est pour cette raison qu’on invite nos nouveaux bacheliers à venir plutôt accomplir cette formalité à l’université pour leur éviter tout éventuel tracas», dira Mourad Merdjaoui, vice-recteur chargé de la pédagogie.

Le dispositif mis en place par l’université comprend des portes ouvertes qui se tiennent au rez-de-chaussée de l’institution universitaire, où les futurs étudiants pourront s’imprégner des formalités et des étapes des inscriptions et de la circulaire ministérielle détaillant les conditions d’accès aux différentes filières proposées.

Au premier étage, de grandes salles ont été réservées aux modalités techniques des préinscriptions ainsi qu’à la tenue de tables rondes avec le personnel enseignant qui se prêtait volontiers aux multiples doléances des étudiants. A cet effet, une cinquantaine de micros reliés au réseau ont été mises à la disposition des nouveaux bacheliers, qui peuvent, le cas échéant, se faire conseiller ou accompagner par des ingénieurs en informatique.

Selon les explications fournies par M. Merdjaoui, l’université de Skikda et dans le but de répondre aux besoins des nouveaux bacheliers et d’éviter à ceux habitant loin du chef-lieu de wilaya les affres de l’attente, a réquisitionné 151 personnes comprenant des ingénieurs en informatique, des enseignants ainsi que des administrateurs pour mener à bien l’opération de préinscription.

Les portes ouvertes qui se tiennent depuis le 26 juillet dernier et se poursuivent jusqu’au 5 août, elles, sont encadrées par 51 enseignants représentant les six facultés de l’université. «Ce personnel a d’abord été convié, au préalable, à une journée de formation et d’information pour lui permettre de disposer de toutes les garanties devant lui permettre de répondre convenablement aux besoins et autres questions des futurs étudiants», ajoute M. Merdjaoui.

Au sujet de la nouvelle rentrée, l’université de Skikda aura à accueillir 6990 nouveaux étudiants. Un quota qui pourra cependant être revu à la hausse comme à la baisse et qui permettra d’intéresser une grande partie des 10261 nouveaux bacheliers de la wilaya.