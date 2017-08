Réagissez

Une trentaine de sages-femmes du service maternité du nouvel hôpital de Skikda ont tenu, hier, un sit-in devant le siège de la wilaya de Skikda pour dénoncer les « les contraintes professionnelles qui minent notre quotidien depuis plus de cinq ans déjà » ont-elles soutenu.

«Il faut que les gens sachent que depuis notre transfert de l’ancien hôpital vers le nouveau, nous nous sommes retrouvées dispatchées sur trois étages. Au premier, nous travaillons au service gynécologie et maladies à haut risque, après on passe au second étage pour venir en aide aux femmes enceintes puis on grimpe au 4ème étage pour parvenir à la salle d’accouchement. Tout ce carrousel que nous faisons au quotidien se fait par le biais du seul ascenseur qui dessert toute l’enceinte hospitalière. Il y a même eu des cas d’accouchement dans cet ascenseur et même dans les couloirs et qui nous ont valu des soucis avec la justice. Nous travaillons dans un stress permanent» témoigne l’une des sages-femmes. Elles avancent que cette situation a fini par faire fuir une vingtaine de leurs collègues qui ont préféré partir en retraite anticipée. Concernant les revendications ayant motivé leur sit-in, elles demandent à ce que le service gynécologie-maternité soit réuni dans un seul étage pour leur éviter les tracas qu’elles vivent et éviter aussi aux parturientes tout éventuel risque.

«On n’en peut plus des poursuites judiciaires qui sont devenues le lot quotidien des sages-femmes. On n’a aucune protection et nous subissons quotidiennement les agressions verbales des parents des parturientes. Nous refusons de servir de boucs émissaires et nous exigeons qu’on ne nous considère pas comme des délinquants». Une délégation des sages-femmes a par la suite été reçue par le chef du cabinet du wali en vue d’écouter leurs préoccupations.