«Nos marins ont accompli une prouesse»

Immobilisé depuis la nuit de mardi en plein bassin du port de Skikda, le céréalier Sea Lady a finalement été déséchoué dans l’après-midi de jeudi et a pu accoster en vue de décharger sa cargaison.

«Le navire n’a enregistré aucune avarie et sa coque n’a pas été défoncée», a souligné Imad Tanfour, PDG de l’Entreprise portuaire de Skikda (EPS), lors d’une conférence de presse tenue à la fin des opérations de déséchouement. Revenant sur ces opérations, le PDG a indiqué : «Il est vrai que nous avons mené plusieurs tentatives de déséchouement, mais nous ne devions en aucun cas prendre des risques inutiles vu les conditions de houles et de marées qui étaient défavorables au début.» Il a ajouté qu’après une nouvelle reconnaissance faite dans la matinée de jeudi, le staff de l’EPS a retenu un schéma qui consistait «à créer une gîte du navire de 4% pour permettre son glissement en direction d’un fond plus important et de là, à naviguer de nouveau». M. Tanfour a expliqué que cette opération s’est faite «en mobilisant 6 remorqueurs de l’EPS ainsi que l’ensemble de nos marins qui ont accompli une véritable prouesse».

A une question d’El Watan au sujet des causes ayant conduit à cet incident, le PDG de l’EPS a précisé que le Sea Lady est en fait un ancien pétrolier transformé en céréalier. «Ce navire est ce qu’on appelle dans le jargon maritime un pas à droite, c’est-à-dire qu’il a tendance à aller vers le côté droit. C’est là une déformation qui a conduit à sa déviation vers des quais à faible tirant d’eau au lieu d’aller directement vers son poste à quai», a-t-il informé. M. Tanfour a rappelé que cet incident n’incombe en rien aux pilotes de l’EPS qui, comme le stipule le code maritime, se limitent à soutenir et à appliquer les ordres du commandant du navire. M Tanfour a déclaré par la suite que le poste n°13 réservé à l’accostage du Sea Lady, dont le tirant est de 10,5m, «accueille régulièrement des navires dont le tirant d’eau est de 13,5 m». Le PDG de l’EPS, lors d’une collation en l’honneur des marins du port de Skikda, a tenu à leur présenter les félicitations du ministre des Transports.